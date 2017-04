Merkel recebe Ivanka Trump e Lagarde para cimeira em Berlim

A chanceler alemã Angela Merkel recebe no dia 25, em Berlim, a diretora do FMI, Christine Lagarde, e Ivanka Trump, filha do Presidente dos EUA, para a cimeira Women 20 (W20) sobre a igualdade de género.



O W20 é um fórum das mulheres do G20, grupo que junta potências económicas e países emergentes e a União Europeia. O anúncio da cimeira W20 foi feito em comunicado da organização do evento, que acrescenta que a reunião do W20 decorre nos dias 25 e 26 de abril, em que os temas centrais são o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e aos recursos económicos, o seu papel enquanto empresárias e o desafio que constitui a digitalização neste contexto. "A principal meta é que o fortalecimento económico da mulher se assuma como uma questão importante em todos os campos políticos do G20”, lê-se no comunicado. O W20 é presidido pelo Conselho Nacional de Organizações Alemãs de Mulheres e a Associação de Mulheres Empreendedores Alemãs. “O objetivo é incluir o tema da igualdade económica na agenda do G20”, disse a diretora da Associação de Mulheres Empreendedores Alemãs, Stephanie Bschorr, numa conferência de imprensa. O tema da digitalização foi posto no centro da agenda do G20 por se considerar que pode afetar a posição da mulher no mercado laboral, tendo o W20 encomendado um estudo sobre o efeito da digitalização na igualdade de género, que será apresentado durante a cimeira. O encontro de mulheres do G20 ocorre um mês depois de Angela Merkel fazer uma visita oficial aos EUA, a primeira desde que Donald Trump assumiu a Presidência. Nessa visita, a chanceler alemã e Ivanka, filha e assessora de Donald Trump, conversaram e trocaram pontos de vista. Segundo fontes da Casa Branca, Ivanka Trump foi convidada para a cimeira W20 por Angela Merkel, embora em Berlim se tenha explicado que o convite foi feito formalmente pela organização do evento. Não estão previstos outros encontros entre Merkel e Ivanka Trump para além da cimeira W20, indicam fontes governamentais alemãs. A reunião ordinária do G20 vai realizar-se nos dias 07 e 08 de julho em Hamburgo, Alemanha, e contará com a presença do Presidente dos EUA, Donald Trump, e de outros líderes daquele grupo.