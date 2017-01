O secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, afirmou em Ponta Delgada que as Capitanias dos Açores vão ser reforçadas com meios rápidos de intervenção ainda este ano e que, no próximo ano, chegará aos Açores a primeira das novas Lanchas Salva-Vidas da Classe 'Vigilante 21'.



Marcos Perestrello falava na cerimónia em que foi içada a bandeira da Autoridade Marítima Nacional (AMN) no navio-patrulha ‘Viana do Castelo’ da Marinha Portuguesa, que vai passar mais tempo nos Açores e com um maior empenhamento nas funções de fiscalização do mar. * *Leia a reportagem completa no jornal Açoriano Oriental de quinta-feira, 26 de janeiro de 2017.