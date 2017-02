"Médicos da Povoação e Nordeste com salários milionários" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o fim da escala única dos médicos da Unidade de Saúde de São Miguel beneficia clínicos que trabalham nos centros de saúde da Povoação e Nordeste.



"Açores na rota de recorde mundial de kitesurf" é a manchete fotográfica. "Vítor Fraga candidato do PS a Ponta Delgada", "Açores exportam bovinos para Marrocos", "Voos militares nas Lajes vão continuar a cair", "Açoriana mostra como algas servem para culinária" e "Esclarecimento do Governo sobre dívida e avales" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.