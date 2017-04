Mau tempo obriga Governo a cancelar visita estatutária a São Jorge

O mau tempo que se faz sentir no Grupo Central dos Açores, com ventos fortes e chuva, obrigaram o Governo Regional a cancelar uma visita estatutária prevista para a ilha de São Jorge.



Segundo fonte da comitiva governamental, o voo da SATA Air Açores que deveria transportar os membros do Governo de Ponta Delgada até São Jorge, com escala nas Lajes, foi cancelado na ilha Terceira, devido às más condições atmosféricas no Grupo Central.

A visita do Governo Regional a São Jorge devia iniciar-se hoje e terminar na manhã de sexta-feira, mas devido ao mau tempo, o executivo decidiu adiá-la para "data a divulgar oportunamente", para poder cumprir, na íntegra, o programa inicialmente previsto.

Todos os anos, o Governo dos Açores realiza visitas estatutárias (previstas no Estatuto Político-Administrativo da região), às ilhas mais pequenas do arquipélago, onde não estão instalados departamentos governamentais, como é o caso de São Jorge, Pico, Graciosa, Flores, Corvo e Santa Maria.