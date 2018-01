Matinés entre filarmónicas de regresso ao Teatro Ribeiragrandense

A quinta edição das matinés entre filarmónicas arranca no próximo domingo, tendo como palco o Teatro Ribeiragrandense, local onde vão atuar as oito bandas do concelho da Ribeira Grande e a Sociedade Filarmónica de Crestuma, de Vila Nova de Gaia.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia ribeira-grandense, a abertura das matinés está agendada para as 18h00 horas, cabendo as primeiras presenças em palco às filarmónicas Progresso do Norte (Rabo de Peixe) e Voz do Progresso (Conceição), que apresentarão um reportório com cerca de sessenta minutos cada.

No dia 14 será a vez das filarmónica Triunfo (Matriz) e Aliança dos Prazeres (Pico da Pedra) subirem à cena naquela casa de espetáculos e a 21 de janeiro as filarmónicas Nossa Senhora das Victórias (Santa Bárbara) e Lira do Espírito Santo (Maia).

As matinés entre filarmónicas encerram a 28 de janeiro com as atuações da Lira do Norte (Rabo de Peixe), Santíssimo Salvador do Mundo (Ribeirinha) e a banda convidada, Sociedade Filarmónica de Crestuma, de Vila Nova de Gaia.