Mário Soares com regressão significativa do estado de consciência

O antigo Presidente da República Mário Soares não registou hoje grande evolução no seu estado clínico tendo-se verificado "uma regressão muito significativa do estado de consciência", disse o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde está internado



Segundo José Barata, que falava aos jornalistas às 13:00, esta regressão é "muito preocupante" e "coloca fortes reservas em relação ao prognóstico futuro" do estado de saúde do antigo presidente, de 92 anos, que continua a ser crítico. Embora Mário Soares se mantenha sem necessidade de suporte técnico às funções vitais, não reage a alguns estímulos externos, adiantou a mesma fonte. O antigo presidente está internado da Unidade de Cuidados Intensivos e não recebe visitas, mas no sábado foram várias as figuras de Estado que se deslocaram ao hospital para se inteirarem do estado de saúde de Mário Soares, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa. O hospital da Cruz Vermelha emitirá novo boletim clínico pelas 13:00 de segunda-feira.