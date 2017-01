Maratona de leitura de "Moby Dick" no Museu de Angra do Heroísmo

O Museu de Angra do Heroísmo promove sábado, 7 de janeiro, em simultâneo com o New Bedford Whaling Museum, nos EUA, uma maratona de leitura da obra "Moby Dick", de Herman Melville, em língua portuguesa, numa tradução e adaptação de Pedro Alves e Tiago Patrício.



A iniciativa, que terá início pelas 18h30, tem uma duração prevista de aproximadamente quatro horas, período em que terá lugar também uma pintura mural pelo artista plástico Luís Brum, no pátio anexo à Biblioteca do Edifício de São Francisco.

Esta é a 21.ª maratona organizada pelo New Bedford Whaling Museum, sendo o segundo ano em que é feita paralelamente uma leitura da obra em língua portuguesa, na Galeria do Baleeiro Açoriano, envolvendo a comunidade emigrante residente na costa leste dos Estados Unidos.

A leitura do romance icónico de Herman Melville decorre no âmbito de uma colaboração com aquela instituição cultural norte-americana e com o Consulado de Portugal em New Bedford.

Em janeiro de 2016, o Museu de Angra do Heroísmo apresentou a exposição "Oásis| wildlife photography by Nuno Sá", nele depositada, na Jacobs Family Gallery, uma das salas do New Bedford Museum, aquando 20.ª edição do evento.

"Moby Dick", uma obra datada de 1851, narra a viagem da baleeira "Pequod" e as atribulações da sua tripulação, da qual faz parte um Açoriano, cujo capitão visa destruir um mítico cachalote branco que, num confronto anterior, lhe arrancou uma perna.

Combinando a ficção com a não ficção, ao incorporar trechos informativos sobre a caça à baleia e processamento dos produtos delas extraídos, o romance acaba por ganhar dimensões alegóricas, representando os extremos da ambição humana e a batalha entre a razão e o instinto animal.