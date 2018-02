Madeira Rodrigues acusa presidente do Sporting de querer silenciar adversários

Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado por Bruno de Carvalho na eleição para a presidência do Sporting, acusou hoje o líder 'leonino' de querer silenciar os que dele discordam e perpetuar-se no poder.

"Os objetivos das mudanças propostas são evidentes: silenciar, controlar e perseguir quem discorde de si e perpetuar-se no poder", diz Madeira Rodrigues, em carta aberta a Bruno de Carvalho, referindo-se às alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar do clube propostas pelo Conselho Diretivo.

As alterações propostas foram fortemente criticadas no sábado, em Assembleia Geral (AG), e acabaram por não ser votadas, com Bruno de Carvalho a abandonar a reunião magna. Já hoje, anunciou nova AG para 17 de fevereiro, para se votarem os pontos em falta e a continuidade da direção, ameaçando a demissão se um dos primeiros pontos não passar e pedindo uma votação semelhante à das eleições (83%) para continuar em funções.

"O que está em curso é um golpe para conseguir o fim da liberdade crítica que, para o bem e para o mal, desde há muito é identificadora do Sporting. A sua propaganda oficial fala em união de aço para tentar encobrir o que aí prepara para o nosso clube: uma nova 'cortina de ferro'. Acredito que os sócios saberão dar-lhe a resposta que merece", acrescenta Madeira Rodrigues.

O candidato que perdeu as eleições de março de 2017 considera que a discussão destes pontos deveria ter sido adiada para depois do fim do campeonato e acrescenta que essa foi a vontade manifestada por muitos sócios na AG de sábado, enquanto Bruno de Carvalho defende que foi impedido de discutir aqueles pontos no plenário.

"Não irei adiantar muito mais sobre o que se passou na AG (aparentemente estivemos em duas AG diferentes), até para proteção da imagem do nosso clube (...). Queria retificá-lo num ponto que me diz diretamente respeito, pois no momento em que abandonou a Assembleia Geral, desconsiderando todos os associados presentes, o que eu lhe disse 'na cara', como diz que gosta que se lhe diga foi: 'isto é uma vergonha, não brinquem com o Sporting'. Vou tentar acreditar que não lhe disseram o que se passou comigo depois, mas aproveito para fazer um especial agradecimento público ao Dr. Jaime Marta Soares [presidente da mesa da AG] pela coragem física que mostrou. (...) Não posso deixar de pensar que obviamente o convite específico que me fez para ir à AG foi uma armadilha", acrescenta Madeira Rodrigues, sem especificar.