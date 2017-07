Lubélia Chaves reconduzida nas Ilhas de Valor

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, comunicou na quarta-feira à Assembleia Legislativa a recondução da gestora Lubélia Chaves na presidência do conselho de administração da empresa Ilhas de Valor.



“Esta comunicação do Governo à Assembleia enquadra-se no âmbito da legislação que prevê a audição prévia pelos deputados regionais dos nomes escolhidos pelo executivo para a presidência de empresas públicas”, refere uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, Lubélia Chaves foi deputada no parlamento regional.