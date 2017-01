Lotaçor com passivo de 36 milhões de euros

Na capa desta terça-feira, o Açoriano Oriental noticia que a situação financeira da Lotaçor é condicionada pela diminuição das capturas que resulta em menos receita para a empresa pública que gere as lotas da Região



Na primeira página, destaque ainda para a conclusão do Laboratório Regional de Engenharia Civil de que um bloco da Escola das Capelas foi construído com betão de fraca qualidade, pondo em risco a segurança da comunidade escolar.

O jornal chama ainda à capa o pedido de 373 mil euros de indemnização para a vítima de uma facada, assim como para as "falsas urgências" no hospital de Ponta Delgada, acima da média nacional.

O espetáculo de Joaquim Monchique no Coliseu Micaelense e a vitória do projeto da Bel "Vacas Felizes" no Green Project Awards são outras das histórias que poderá ler na edição de hoje, onde o Desporto noticia que o karateca José Caetano sobe ao pódio na Vila das Aves.