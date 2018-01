Lóbi dos Açores em Bruxelas é “mais do que necessário”

O diretor geral dos Assuntos do Mar da União Europeia (UE), o açoriano João Aguiar Machado, afirma ser “mais do que necessária” a criação de uma estrutura de ‘lóbi’ dos Açores em Bruxelas, até porque considera que as Regiões Ultraperiféricas (RUP) têm de ter iniciativa na defesa dos seus interesses, sem estar à espera que sejam as instituições da UE a fazê-lo.



João Aguiar Machado foi esta tarde o orador da Conferência do Açoriano Oriental com o tema “A Política Comercial da União Europeia”, que se realizou no Hotel Marina Atlântico.*





*Leia a reportagem completa sobre esta conferência no jornal Açoriano Oriental de sábado, 20 de janeiro de 2018.