Livro de Gabriela Funk conduz aula de História na Lagoa

O livro em questão, explica uma nota informativa municipal, é um romance histórico, baseado em factos ocorridos na primeira metade do século XX, na Alemanha, aquando do período do segundo conflito mundial, e assume-se como um “grito de revolta” contra aquela mesma guerra.

O público-alvo foram os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos da Escola Secundária de Lagoa, que têm a disciplina de História e tratam conteúdos associados a este tema, de forma aprofundada.

O jornalista do jornal Açoriano Oriental, Rui Jorge Cabral, e o professor e historiador, Sérgio Rezendes, foram os oradores convidados, informa a mesma nota de imprensa.



A ocasião contou com uma breve intervenção de Gabriela Funk sobre o livro e, por último, do seu marido, Mathias Funk, que, enquanto descendente de uma família germânica, falou com conhecimento de causa sobre os impactos das duas grandes guerras mundiais.