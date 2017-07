Duarte Freitas apela ao PS para que aprove criação do Programa Gerações

O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, apelou ao PS, em maioria no parlamento regional, para que aprove a proposta de criação do Programa Gerações, alegando que permitiria a integração de 1200 jovens na função pública.



"Precisamos deste apelo para que o Partido Socialista, além de aprovar uma boa proposta do PSD como o Conselho Económico e Social, também possa aprovar o Programa Gerações, que prevê criar 1.200 postos de trabalho jovens para muitos dos açorianos que neste momento veem dificuldade de empregabilidade, veem emprego com muita precariedade e estágios atrás de estágios", afirmou Duarte Freitas.

O dirigente do PSD, maior partido na oposição nos Açores, falava, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à Escola Profissional do Pico, na Madalena.

Segundo o líder regional social-democrata, o PS manifestou abertura para que seja criado o Conselho Económico e Social dos Açores, "que não fazia parte do programa eleitoral do Partido Socialista e fazia parte do programa eleitoral do PSD", e deveria também aprovar a criação do Programa Gerações.

"Com este programa, muitos jovens que saem desta escola profissional, como saem da Universidade dos Açores, podem ter espaço na função pública e emprego com estabilidade na função pública", salientou.

Duarte Freitas disse esperar que o PS volte a manifestar abertura para aprovar uma proposta social-democrata quando for votada a criação desta iniciativa.

"Este espírito construtivo a que apelamos ao PS é exatamente aquele que temos, porque a maioria das propostas que o PS apresenta no parlamento até têm o apoio do PSD", frisou.

O projeto de decreto legislativo do PSD, que deu entrada na Assembleia Legislativa Regional a 13 de junho, prevê que os funcionários da administração pública regional com 60 ou mais anos possam antecipar a sua aposentação, com condições financeiras atrativas, permitindo a contratação de 1.200 jovens qualificados.