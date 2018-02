Lesados do BES manifestam-se junto à sede do PS no Porto

Um grupo de lesados pelo antigo Banco Espírito Santo (BES) concentra-se esta sexta-feira junto à Federação Distrital do PS, no Porto, para exigir receber a totalidade do dinheiro através da provisão criada para reembolsar clientes.

No comunicado em que divulgam o protesto, o segundo deste ano agendado para a porta da sede distrital do PS/Porto, o grupo de “Lesados do Novo Banco [entidade que ficou com os ativos e passivos de qualidade do BES] – Lesados Papel Comercial e Emigrantes” lembra que o presidente do PS, Carlos César, garantiu em março de 2015 que se o partido fosse Governo, ia “ressarcir na integra os clientes lesados do BES”.

Os clientes alertam ainda que, em 2018, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) “não honrou o que disse ao aprovar um fundo para indemnizar os lesados do BES” que, “vai apenas permitir indemnizar em 50% ou 75% os clientes roubados com informação falsa, que tinham os seus créditos garantidos com provisões”.

“Infringem-nos perdas além dos anos de privação forçada daquilo que nos foi extorquido e nos pertence, continuam a causar danos morais, mortes e penhoras sabendo que somos vítimas de burla e que o Novo Banco trabalha impunemente há quatro anos com a provisão que nos pertence”, alertam os lesados.

Para os clientes, “isto é inaceitável, inconcebível e não visto em mais nenhum país da União Europeia”.

“O que nos estão a fazer e absolutamente deplorável é inaceitável e uma vergonha, pelo que vamos encaminhar nova queixa para o Parlamento Europeu a apelar por justiça”, revelam.

A manifestação de hoje está marcada para as 11:00, nas “imediações da Federação Distrital do PS do Porto”, na Rua Santa Isabel, e deverá prolongar-se até às 17:00.

“O PS é Governo há dois anos e as nossas contas continuam sem poder ser movimentadas no Novo Banco, bloqueadas mesmo quando os nossos créditos eram garantidos, ou seja sem razão ética e jurídica”, escrevem os clientes no comunicado.

Os lesados anunciaram já a intenção de realizar um novo “protesto/manifestação nas imediações do balcão Novo Banco e do Banco de Portugal na Avenida dos Aliados, no Porto, no dia 23”.

No dia 24, a mesma iniciativa ocorre às 15:00 no Largo de Camões, em Lisboa.

“E outros se seguirão até que o Novo Banco nos devolva o que nos é devido”, asseguram.

O BES, tal como era conhecido, acabou em 03 de agosto de 2014, quatro dias depois de apresentar um prejuízo semestral histórico de 3,6 mil milhões de euros.

O Banco de Portugal, através de uma medida de resolução, tomou conta da instituição fundada pela família Espírito Santo e anunciou a sua separação, ficando os ativos e passivos de qualidade num ‘banco bom', denominado Novo Banco, e os passivos e ativos tóxicos no BES, o ‘banco mau' (‘bad bank'), sem licença bancária.