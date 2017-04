Lançamento do livro "As Fadas" de Antero de Quental no dia 18

A Câmara de Ponta Delgada, em parceria com a Associação dos Antigos Alunos do Liceu Antero de Quental, vai lançar o livro "As Fadas", de Antero de Quental, ilustrado por alunos da escola que tem o nome do escritor.



O lançamento decorre na terça-feira, dia 18, data do nascimento de Antero de Quental (1842-1891), nos Paços do Concelho. A sessão começa às 18h00.