"Hospital apela a uma maior utilização dos centros de saúde" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que mais de metade dos casos atendidos na urgência teriam resposta nos centros de saúde, por isso o Hospital de Ponta Delgada, em articulação com a Unidade de Saúde de São Miguel, mudou as regras de atendimento dos utentes.



A manchete fotográfica titula "Natal dos Hospitais leva alegria aos doentes". "Faleceu Monsenhor Augusto Cabral", "Quase um terço dos desempregados sem subsídio", "Arte bonecreira da Lagoa em foco nos EUA" e "Santa Clara empata com queixas da arbitragem" são os outros títulos de capa.