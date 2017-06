Grupo SATA com novo Conselho de Administração

O novo Conselho de Administração do Grupo SATA, presidido por Paulo Menezes, inclui os vogais executivos Isabel Barata, João Trabuco Nunes e Maria Leonor Albergaria.



Em março deste ano, o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, comunicou à Assembleia Legislativa a nomeação de Paulo Menezes para a Presidência do Conselho de Administração da SATA.

De acordo com nota do gabinete de imprensa do Executivo Regional, o novo Conselho de Administração da SATA passa a incluir João Trabuco Nunes, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e detentor do grau equivalente ao MBA em Gestão de Recursos Humanos pela Business School - Middlesex University London.

Foi consultor de empresas na área dos Recursos Humanos, tendo colaborado com diversas empresas, quer da área de formação, quer da prestação de serviços e gestão de Recursos Humanos.

Foi, também, responsável pela Direção do Departamento de Recursos Humanos da Portugal Telecom dos Açores e pela Divisão dos Recursos Humanos e Administrativos da Direção de Coordenação de Correios e Telecomunicações dos Açores.

A economista Maria Leonor Balacó Amaral Albergaria, que foi responsável regional do departamento dos Açores da Caixa Económica Montepio Geral, integra, também, a nova administração da SATA.

Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e com uma pós-graduação em Gestão, desempenhou funções de Diretora Geral da APIA – Agência para a Promoção do Investimento dos Açores.

De 2002 a 2006 trabalhou na SATA Internacional, na área do Revenue Management Coordinator, ao nível da gestão e coordenação da receita dos voos das rotas regulares domésticas.

No Conselho de Administração do Grupo mantém-se Isabel Barata, licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

Isabel Barata, que frequentou o Programa Avançado de Gestão para Executivos da Escola de Ciências Empresariais da Universidade Católica, foi chefe de Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos na Empresa de Eletricidade dos Açores E.P. e foi responsável pelas áreas de Comunicação e Imagem, Secretariado Geral e Comercial na mesma empresa.

Deputada à Assembleia da República na VIII Legislatura, desempenhou, ainda, funções de Diretora Regional de Turismo dos Açores e de Presidente da Direção da Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira.