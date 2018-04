Governo aprova Programa de Estabilidade para 2018-2022

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o Programa de Estabilidade 2018-2022, que será discutido na Assembleia da República no dia 24 de abril, anunciou o Governo.

"O Programa de Estabilidade assume a continuidade da estratégia de política económica e orçamental definida no Programa de Governo. Prossegue, assim, o fomento de um crescimento económico inclusivo, com coesão social e consolidação sustentável das contas públicas, em benefício das gerações atuais e futuras", defende o Governo no comunicado que se seguiu ao Conselho de Ministros.

O Governo deve entregar o documento na sexta-feira à Assembleia da República.