Governo açoriano admite mais quatro enfermeiros para linha de saúde em época gripal

"Vamos contratar mais quatro enfermeiros, o que significa um reforço de quase 50%, e vamos instituir o 'follow-up', ou seja, num limite de quatro horas depois de as pessoas telefonarem, haverá uma chamada de retorno para perceber se a pessoa melhorou ou se tomou a medicação aconselhada", declarou o secretário regional da Saúde, Rui Luís, citado numa nota do executivo açoriano.

A Linha de Saúde Açores, com o número 808 24 60 24, registou no ano passado um aumento de 30% no número de chamadas, em relação a 2016, tendo-se verificado um prolongamento da duração das chamadas, nota o Governo Regional dos Açores.

"Estes dados justificam um reforço dos postos de enfermagem, que irá permitir melhoras no atendimento primário, no seguimento de ocorrências e no atendimento de solicitações de encaminhamentos secundários", afirmou sobre esta matéria o titular da pasta da Saúde.

O pico da gripe nos Açores deverá ocorrer neste mês, segundo as autoridades de saúde.