Governo abre novo período de candidaturas para projetos sobre PRORURAL+

O Governo dos Açores anunciou esta terça-feira a abertura, na próxima semana, de um novo período de receção de candidaturas para projetos no âmbito de oito submedidas do Programa de Desenvolvimento Rural da região PRORURAL+, estando disponíveis 2,3 milhões de euros de despesa pública.

Uma nota do executivo açoriano enviada às redações adianta que na próxima segunda-feira são publicados os avisos referentes às submedidas para prestação de serviços de aconselhamento agrícola e florestal, criação de serviços de aconselhamento e gestão agrícola, e serviços de aconselhamento florestal e formação de conselheiros, num valor de 750 mil euros.

Serão também publicados os avisos das submedidas para a criação e funcionamento de grupos operacionais da PEI (Parceria Europeia de Inovação), que visa fomentar a produtividade e sustentabilidade da agricultura.

As candidaturas abrangem ainda o apoio a projetos–piloto e ao desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias, cooperação entre pequenos operadores com processos comuns e partilha de instalações e recursos.

Nestas candidaturas estão ainda contemplados os avisos relativos à cooperação para o desenvolvimento e promoção de cadeias de abastecimento curtas e mercados locais e intervenções destinadas à atenuação e adaptação às alterações climáticas e projetos e práticas ambientais em curso.

Segundo a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, o conjunto de avisos da medida 16 do PRORURAL+ representa uma despesa publica de 1,6 milhões de euros.

As candidaturas devem ser feitas através de formulário próprio, disponível no portal do PRORURAL+, no endereço eletrónico http://proruralmais.azores.gov.pt.