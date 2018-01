Governo aberto a alterações ao calendário de caça em São Miguel

“Da parte do Governo, ficou o compromisso de analisar no devido tempo, com bom senso e razoabilidade, todas as propostas que forem apresentadas", afirmou, esta terça-feira, João Ponte, no final de uma reunião com responsáveis da Associação Micaelense de Caça, sendo citado por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).

João Ponte acrescentou que serão acolhidas as propostas que "não põem em causa a sustentabilidade dos recursos cinegéticos na ilha de São Miguel”.

Os calendários venatórios, recorda a mesma nota do GACS, indicam aos caçadores quais as espécies que podem ser apanhadas, o período em que a caça pode ser exercida, o número de peças que podem ser abatidas, os locais onde a caça é permitida e os processos de caça que podem ser utilizados.

Com estes calendários pretende-se salvaguardar a oferta de caça e, simultaneamente, garantir a sobrevivência das espécies dentro de valores sustentáveis.

O governante, "que considerou o encontro útil e produtivo, salientou ter tomado boa nota do conjunto de sugestões apresentadas pela Associação Micaelense de Caça". pode ler-se na nota do executivo açoriano.



Na ilha de São Miguel existem cerca de 1.500 caçadores.