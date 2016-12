Gabriela Pontes vence concurso de fotografia

A fotógrafa Gabriela Pontes, com a fotografia "Nas garras do pirata", foi a vencedora do concurso de fotografia "Ilhéus entre piratas e vulcões", organizado pela Câmara de Ribeira Grande, no âmbito da Feira Quinhentista de 2016.



André Furtado ficou na segunda posição, com a imagem "Escrivão", enquanto o terceiro lugar foi conquistado por Paulino Pavão, com a fotografia "Zombie", indo agora os 17 trabalhos mais votados pelo júri integrar uma exposição a inaugurar na Feira Quinhentista de 2017. Participaram no concurso "Ilhéus entre piratas e vulcões" cerca de vinte fotógrafos que colocaram mais de 60 fotografias à apreciação do júri.