Fonte do Bastardo perde por 3-0 com Galatasaray para a Taça Challenge de voleibol

A Fonte do Bastardo perdeu hoje em por 3-0 com o Galatasaray Istambul, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol, com os parciais de 23-25, 14-25 e 15-25.



O primeiro 'set' deixava antever outro resultado, com duas equipas empatadas ou com distâncias mínimas na maior parte do tempo. A Fonte do Bastardo, campeã nacional de voleibol, até esteve a vencer na primeira metade do parcial, mas cometeu vários erros e os turcos passaram para a frente do marcador aos 13-16, mantendo uma margem de dois a três pontos até aos 19-19. Os açorianos tentaram inverter o resultado até ao final, mas dois erros acabariam por oferecer a vitória ao Galatasaray aos 23-25. No segundo parcial, a equipa da casa entrou a vencer, mas os turcos assumiram o controlo do jogo aos 7-8. A partir do 11.º ponto, a Fonte do Bastardo cometeu várias falhas, deixando que os visitantes conquistassem uma vantagem confortável (11-16) e a mantivessem até ao final (14-25). A vencer, o Galatasaray entrou mais confiante no terceiro e último set, garantindo uma margem alargada desde o início (4-8). Com Bartman a colocar vários problemas à defesa da Fonte do Bastardo, os turcos venceram sem dificuldades por 15-25. A segunda mão disputa-se na Turquia a 2 de fevereiro.