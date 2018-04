Festival MUMA reúne no Faial oito grupos da “nova música” nacional

A ilha do Faial vai ser palco, em maio, do espetáculo musical MUMA- Música em Maio, que contará com a presença de oito grupos da "nova música" que se faz em Portugal, foi esta quinta-feira anunciado.

A iniciativa, organizada pela Associação Música Vadia, com o apoio da Câmara Municipal da Horta, reúne no Faial nomes como You Can't Win Charlie Brown, Filho da Mãe, Octapush, Julinho da Concertina, Stone Dead, DJ Quesadilla, Tigra e Yes Man, numa mistura de estilos e ritmos "para todos os gostos".

"Com um cartaz pensado à medida, para ser simultaneamente inclusivo e desafiante, o MUMA cresceu e traz este ano ao Faial um conjunto mais alargado de projetos, que refletem a riqueza de universos que habitam a nova música nacional", salientou Miguel Machete, um dos organizadores do espetáculo, em conferência de imprensa tida na Horta, ilha do Faial.

Segundo explicou, o MUMA, que vai decorrer de 16 a 19 de maio no Teatro Faialense, na Horta, irá permitir mostrar as diferentes formas "com que se talha música em português", quer tenham estas uma costela africana, americana ou minhota, "quer usem um computador ou um violão".

"O alinhamento desta mostra oferece um punhado de concertos que passam pelo topo da produção nacional em vários géneros musicais", realçou ainda a organização do MUMA, recordando que nenhum deles tinha atuado antes na ilha do Faial.

O presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, destacou, na ocasião, o facto de o MUMA (que vai na sua 4.ª edição) ter vindo a "crescer em qualidade", assumindo-se atualmente como um espetáculo "diferenciador e inovador", que disponibiliza "música de qualidade" aos faialenses.

Os bilhetes para os espetáculos variam entre os nove euros (diários) e os 18 euros (para toda a mostra), e os jovens com menos de 20 anos de idade pagam apenas 15 euros para assistir a todo o evento.