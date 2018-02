Festival Montanha encerra com 'Mistérios de Fogo'

A quarta edição do Festival Montanha encerrou com a inauguração Mistérios de Fogo, que estará patente no Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha do Pico até ao verão.

A exposição é da autoria do picoense Filipe Manuel Gomes que usou os episódios vulcânicos ocorridos na ilha do Pico há 300 anos como fonte de inspiração para as ilustrações que nela constam.



Segundo uma nota de imprensa, Filipe "é autidata e dedica-se às artes desde jovem". Tendo já contribuído para o Madalena Roteiro de Arte Pública, com uma pintura dedicada ao passado da ilha, 'a long time ago', prossegue na mesma vertente com 'Mistérios de Fogo', um projeto que pretende expor "em várias localidades da ilha, assim como desenvolver um filme de animação na mesma temática", pode ler-se.