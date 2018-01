Festival internacional de cinema chega ao Teatro Micaelense

Uma nota de imprensa enviada a esta redação, explica que naquela casa de espetáculos, em Ponta Delgada, haverá lugar a quatro sessões CINANIMA JUNIOR e uma sessão Best of CINANIMA.

Mais esclerece que o CINANIMA JUNIOR inclui três programas distintos, que se destinam a três faixas etárias específicas.







"O Programa Crianças, para alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, será exibido às escolas no dia 31, às 10h30. O Programa Adolescentes, para alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, será exibido às escolas no dia 1 de fevereiro, às 10h30, e, numa sessão para as famílias, a 3 de fevereiro, às 17h00. O Programa Jovens, para alunos do ensino secundário, será exibido no dia 2, às 10h30", pode ler-se na nota informativa, que sinaliza ainda que "no dia 3 de fevereiro, às 21h30, será exibida uma sessão Best Of CINANIMA".

Todas as sessões têm entrada gratuita, no entanto, as sessões para escolas (31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro) estão sujeitas a marcação, através do Serviço Educativo do Teatro Micaelense.