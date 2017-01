FC Porto vence Estoril-Praia em partida decidida nos minutos finais (vídeos)

O FC Porto venceu hoje em casa do Estoril-Praia por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol decidido nos últimos 10 minutos



Os 'dragões' adiantaram-se no marcador aos 82 minutos, através de uma grande penalidade convertida por André Silva, tendo ampliado em cima dos 90, por Marcano, numa altura em que o Estoril já jogava com menos um, devido à expulsão por acumulação de amarelos de Diakité, tendo a equipa da 'linha' ainda reduzido aos 90+3, por Dankler.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o segundo lugar com 44 pontos e fica a apenas um ponto da liderança do Benfica, que joga na segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal, enquanto o Estoril mantém o 16.º posto com 15.

