FC Porto goleia Tondela e lidera provisoriamente I Liga (vídeos)

O FC Porto ascendeu hoje provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, ao receber e golear o Tondela por 4-0, no jogo que inaugurou a 22.ª jornada da prova.



Veja aqui os vídeos da partida.

Os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, golo de André Silva, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo Ruben Neves, aos 54, Soares, aos 63, e Diogo Jota, aos 90+2, anotado os restantes tentos dos portistas, numa segunda parte em que o Tondela jogou com menos um, depois da expulsão de Osório, aos 45+2.

Com esta vitória, o FC Porto assume provisoriamente a liderança da prova com 53 pontos, mais dois do que o Benfica, segundo classificado e que joga no domingo em casa do Sporting de Braga, enquanto o Tondela é último com 14.