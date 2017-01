Exposição de fotografia mostra Termas da Ferraria

As Termas da Ferraria, no concelho de Ponta Delgada, Açores, é palco de uma exposição de fotografia sobre o espaço, a inaugurar no dia 28.



Trata-se de uma parceria com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores na sequência de um concurso realizado em dezembro para divulgar as termas. A mostra vai estar patente no edifício das Termas da Ferraria, na freguesia dos Ginetes.