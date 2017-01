"Estamos à beira de um abismo e a avançar para ele"

Banca, finanças públicas e falta de investimento são as grandes fraquezas da economia, que podem levá-la ao colapso.



Afirma João César das Neves, o economista que foi o orador da Conferência/Almoço do Açoriano Oriental com o tema “O Próximo Colapso Económico Nacional”, que ontem decorreu no Hotel Açores Atlântico, em Ponta Delgada.*

*Leia a reportagem completa sobre esta conferência no jornal Açoriano Oriental de quinta-feira, 19 de janeiro de 2017.