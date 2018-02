"Empresas apresentam projetos de 115 ME nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que deram entrada novos projetos de investimento que podem criar 500 postos de trabalho nos Açores.

"Batalha das Limas torna-se cada vez mais uma atração turística" é o título da manchete fotográfica. "Piloto de testes da Lamborghini nos Açores", "Atividade sísmica diminui em São Miguel", "Agravamento do estado do mar a partir de hoje", "Romarias quaresmais quase na estrada" e "Moura entre a paixão pelos ralis e a vida profissional" são os restantes destaques de capa do Açoriano Oriental.