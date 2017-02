Dois empresários condenados a 11 anos por tráfico de droga

Edição deste sábado destaca o desfecho do caso, julgado no tribunal de Ponta Delgada, que foi tornado público com a apreensão em março do ano passado de 70 quilos de droga, avaliada em 500 mil euros



Os leitores poderão ainda encontrar, no jornal de hoje, os argumentos dos vereadores do PS para que as obras que decorrem num palacete do século XVI sejam suspensas pela Câmara de Ponta Delgada, assim como a notícia de que o Museu da Vila quer recuperar a memória dos antigos oleiros. O alerta do PAN sobre a intenção de se proceder no mar dos Açores a uma perfuração teste da mineração marinha, a acusação do PSD a Vasco Cordeiro de não ter intenção de baixar o IVA e a reivindicação do Bloco de Esquerda de que a AMISM deve travar a construção da incineradora são outros dos assuntos desta edição, onde o Desporto revela que o Benfica está a testar jovem micaelense.