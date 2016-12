CTT apresentam álbum de selos de 2016

Os CTT-Correios de Portugal anunciaram a edição d'"O Meu Álbum de Selos 2016", o 10º volume desta coleção, e que conta a história de "Três Bruxas em Férias", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.



"Este livro dedicado aos mais novos e traduzido para inglês, permite aos mais novos entrar numa aventura onde as temáticas das emissões filatélicas se espalham numa narrativa divertida e fascinante", lê-se no comunicado dos CTT.

O novo álbum inclui "algumas emissões filatélicas deste ano", nomeadamente as de Desportos Radicais, Madeira - Natal e Passagem de Ano, Europa - Think Green, Mamíferos Predadores, Açores, Peixes do Mediterrâneo, Centenário do 1º Voo Militar, 500 Anos do Correio e Indústria Conserveira Portuguesa.

O álbum contém ainda um pacote com 38 selos emitidos pelos CTT para serem colados nos respetivos lugares dentro do álbum.

O álbum tem ilustrações são de Luiz Duran, 'design' do Atelier Folk Design e "tem uma tiragem limitada a 3000 exemplares numerados".