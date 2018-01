Congresso dos EUA aprova financiamento do governo federal e acaba com 'shutdown'

Com a aprovação pela Câmara dos Representantes, que se seguiu à do Senado, a proposta passa agora para as mãos de Donald Trump, para promulgação, após o que as agências governamentais vão reabrir.

A Câmara a aprovou a proposta por 266 votos a favor e 150 contra, depois de o Senado a ter aprovado por 81 votos contra 18.

A aprovação relutante dos democratas foi feita em troca de uma garantia dos republicanos de que o Senado vai discutir em breve o destino de centenas de milhares de jovens imigrantes e outros assuntos polémicos.