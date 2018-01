ConcluÍda a rede de parques infantis na Horta

A recente inauguração do parque infantil na freguesia do Salão, da ilha do Faial, ditou a conclusão das intervenções levadas a efeito pela Câmara Municipal da Horta (CMH) nos parques infantis do concelho, que representaram um investimento global de 425 mil euros.

O presidente da CMH esteve presente na inauguração do parque infantil do Salão, tendo aproveitado a ocasião para realçar a pertinência da intervenção do município naquela rede de infraestruturas.





“Esta obra representa o nosso empenho em criar uma sociedade inclusiva com espaços adaptados para que todas as crianças possam brincar e divertir-se em segurança”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Horta que ressalvou ainda toda a tónica que foi empregue na questão das acessibilidades e inclusão em todos os parques do Concelho, “queremos que toda a gente tenha acesso a todos aqueles que são os equipamentos municipais. O Faial é de todos e para todos”, disse José Leonardo Silva, citado por uma nota informativa municipal.



O novo parque infantil do Salão está instalado junto ao Campo de Futebol, na Canada da Restinga.