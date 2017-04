Concerto de Beak> no festival Tremor cancelado

O concerto da banda britânica Beak>, da qual faz parte Geoff Barrow dos Portishead, marcado para sábado no festival Tremor, em Ponta Delgada, Açores, foi cancelado, confirmou a organização.



A banda partilhou na sua página oficial da rede social Twitter uma mensagem na qual falava em problemas com o voo para os Açores, garantindo estar a tentar resolver o assunto.

Mais tarde, a banda divulgou no Facebook uma mensagem a dar conta de uma "gigantesca asneira com o agente de viagens e com a marcação do voo de hoje".

"Temos estado sentados no aeroporto toda a manhã a tentar resolver esta trapalhada, mas não há voos que nos levem para o festival a tempo. Estamos desolados por não conseguir tocar [no sábado], estávamos ansiosos por tocar no Tremor, mas não é culpa nossa", pode ler-se na mensagem.

Contactado pela Lusa, André Forte da organização do Tremor, confirmou o cancelamento do concerto dos Beak>, marcado para as 20:30 de sábado no Coliseu Micaelense, e afirmou que foi algo que ultrapassou o festival e a própria banda.

Aquela hora vai ficar em branco, o que "pelo menos dá para gerir o tempo de outra forma" e permite que o público tenha tempo para jantar antes de continuar a assistir aos concertos.

"É o tipo de coisas que não gostamos que aconteçam, obviamente, e que nos matam por dentro", afirmou André Forte, que realçou que acreditam no festival como um todo e não apenas como composto por bandas isoladamente.

O festival Tremor começou na terça-feira e termina no sábado, com uma programação que inclui concertos-surpresa em locais inesperados, interações com a paisagem, ações de formação, festas de rua e residências artísticas, entre outras iniciativas, em mais de 30 espaços espalhados pela ilha de São Miguel.