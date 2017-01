Cinco voos cancelados devido ao mau tempo

Cinco voos da transportadora aérea SATA foram esta segunda-feira cancelados e um outro foi obrigado a divergir devido ao mau tempo que afeta o arquipélago, informou à agência Lusa o porta-voz da companhia, António Portugal.



Segundo António Portugal, foram cancelados os voos da SATA Air Azores Ponta Delgada-Pico-Ponta Delgada e Terceira-Graciosa-Terceira, com um total de 139 passageiros.

“Estes passageiros estão protegidos em ligações a realizar na terça-feira”, adiantou António Portugal.

O porta-voz da SATA acrescentou que o voo da Azores Airlines (que realiza voos para fora do arquipélago) Lisboa-Pico divergiu para Ponta Delgada com 57 passageiros a bordo, pelo que foi cancelada a ligação Pico-Lisboa com 80 pessoas.

“Os passageiros vão ser protegidos ao longo do dia de hoje em voos Ponta Delgada-Pico-Ponta Delgada e na terça-feira Ponta Delgada-Lisboa”, explicou António Portugal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento.

No grupo oriental, ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso para precipitação vigora entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de terça-feira (04:00 em Lisboa).

Para o grupo central, ilhas do Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge, o aviso amarelo para chuva e vento mantém-se até às 21:00.

Segundo a Delegação Regional dos Açores do IPMA, “estes avisos devem-se a um sistema frontal que condiciona o estado do tempo em todo o arquipélago”, sendo que a precipitação deverá ser pontualmente forte e o vento não deverá ultrapassar os 100 quilómetros/hora.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e representa risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.