Charlie Brown inauguram programação do CCBeat deste ano

Os concertos do CCBeat realizam-se ao longo do ano, umas vezes no Grande Auditório e outras no Pequeno. Em janeiro atuam os You Can’t Win, Charlie Brown, em fevereiro (04) Sean Riley & The Slowriders, em março (16) Vaarwell, em abril (21) Cachupa Psicadélica, em maio Golden Slumbers, a 06, e White Haus, a 19, em setembro Xinobi, a 08, e Jibóia, a 30, em novembro (04) Norton e em dezembro (15) Bruno Pernadas Ensemble e Ricardo Toscano.

Para dia 19, os You Can’t Win, Charlie Brown prepararam um espetáculo diferente, em torno de “Marrow”, terceiro álbum da banda, editado em outubro. “Será uma apresentação do disco, com uma série de coisas que nunca tivemos ao vivo”, disse à Lusa David Santos (noiserv), um dos elementos da banda.

No palco do Grande Auditório, ao lado de Afonso Cabral, David Santos, João Gil, Luís Costa, Salvador Menezes e Tomás Sousa, estará um trio de cordas - Francisco Moser (violino), Gabriela Barros (viola) e Tiago Rosa (violoncelo) - e um coro feminino de seis vozes - Francisca Cortesão e Mariana Ricardo (Minta e They’re Heading West), Selma Uamusse, Catarina e Margarida Falcão (Golden Slumbers), e Margarida Campelo (Real Combo Lisbonense, Cassete Pirata e Bruno Pernadas, entre outros).

Além disso, “está a ser preparado um espetáculo de luzes em específico para o concerto”.

À partida, este será um espetáculo único, mas, “se correr bem pode ser que seja repetido”.

Apesar de ser um concerto de apresentação de “Marrow”, o alinhamento deverá incluir também temas dos álbuns anteriores da banda: "Diffraction/Refraction", de 2014, e "Chromatic", de 2011, podendo também abranger o EP homónimo, de 2010.