"Centro de Saúde de Ponta Delgada alvo de assaltos" é a manchete do Açoriano Oriental

Os furtos que têm acontecido no novo Centro de Saúde de Ponta Delgada, onde já se admite um reforço da segurança, estão em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 4 de janeiro de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a proposta do empresário Fernando Neves no sentido das Portas do Mar terem gestão privada para mais 'dinâmica comercial' e menos 'burocracia'.

"Santa Clara avança com PER de 441 mil euros" é outro destaque do jornal.