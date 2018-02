Cantorias ao Desafio de regresso aos Remédios

A décima terceira edição do Festival de Cantorias ao Desafio vai decorrer nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, no polidesportivo dos Remédios, localizado na Lagoa.

A iniciativa volta a ser organizada pela Associação Cultural e Recreativa dos Remédios e vai apresentar novidades no que respeita ao próprio espaço do evento e na programação do cartaz.

Segundo uma nota informativa municipal, o evento arranca, na sexta-feira, pelas 20h00,com uma atuação de 'stand up comedy' protagonizada por Helfimed e contempla, no dia seguinte, a partir das 20h00, um concerto do fadista Fábio Eurico.

Nos três dias de festival, haverá - como não poderia deixar de ser - cantorias ao desafio, a partir das 21h00. Nesta edição, Eduardo Papoila (dos Estados Unidos da América), João Luís Mariano (de São Miguel), José Eliseu, Maria Clara e Fábio Ourique (da Terceira) e Bruno Oliveira (de São Jorge) são os cantadores que compõem o cartaz.

Os tocadores que marcarão presença no festival são Fernando Silva, Marco Silva, Renato Cordeiro e Toni Silva.

O evento reserva ainda várias iguarias tradicionais para quem entenda degustá-las.