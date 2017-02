Biblioteca da Lagoa promove sarau cultural com jovem poeta

A Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira promove no dia 17, no Convento dos Franciscanos, na Lagoa, o sarau literário "O Derreter das Vozes", com Júlio Tavares Oliveira, destinado à declamação de poesia.



Júlio Tavares Oliveira, estudante, de 19 anos, residente no concelho da Lagoa, tem duas obras editadas, "Versos Experimentados", de 2015, e "O que não ficou por dizer", lançada o ano passado. "Este sarau destina-se à declamação exclusiva de poesia, num encontro de pessoas de todas as idades, onde haverá lugar para debate para desenvolvimento de ideias ou opiniões sobre poemas", informa o município em nota de imprensa.