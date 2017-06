Baleias estão a ser envenenadas por plástico no Mediterrâneo

As baleias estão a ser envenenadas no Mediterrâneo pela poluição com plástico, alerta hoje em comunicado a organização ambientalista Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla inglesa), quando se assinala o Dia Mundial dos Oceanos.



Numa altura em que decorre também, em Nova Iorque, a primeira Conferência dos Oceanos da ONU, a organização garante haver novas provas de contaminação com plástico em cetáceos no mar Mediterrâneo e diz que é uma tendência “em todos os mares do globo”.

A WWF analisou biopsias de quase 100 mamíferos marinhos (de três espécies de baleias) que vivem na reserva marinha de Pelagos e concluiu que a extensão da poluição por plásticos vai além das fronteiras da reserva e atinge todo o Mediterrâneo. Pelagos é a maior área marinha protegida do Mediterrâneo, localizada entre a Itália, a França e a ilha da Sardenha.

“O Mar Mediterrâneo e os oceanos em geral são sufocados todos os dias por tintas, produtos cosméticos e sacos plásticos. A nossa sociedade produz toneladas de plástico com efeitos irreversíveis nos nossos oceanos. No Dia Mundial dos Oceanos, a WWF alerta os consumidores, a indústria, os governos e as cidades costeiras para que eliminem o uso de plástico e reciclem os seus resíduos”, diz a organização no comunicado.

Também hoje, a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, a associação espanhola Ambiente Europeu disse que a quantidade de pedaços de plástico a flutuar nos oceanos aumentou mais de cem vezes nos últimos 40 anos.

E disse que cerca de sete milhões de toneladas de resíduos são despejados nos mares e oceanos todos os anos.

Em Nova Iorque 193 países participam até sexta-feira na primeira conferência mundial da ONU sobre oceanos, tendo Portugal, através da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, afirmado a disponibilidade para organizar a segunda conferência do evento, em 2020.

Portugal também vai entregar na conferência dez compromissos voluntários para a conservação dos oceanos, que vão da criação de mais áreas protegidas à redução da poluição no mar.

O Dia Mundial dos Oceanos assinala-se todos os dias 08 de junho, tendo sido criado pela ONU em 1992.