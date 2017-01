Assaltado gabinete do provedor do Utente da Saúde

O gabinete do provedor do Utente da Saúde, instalado no Centro de Saúde de Ponta Delgada, foi assaltado, tendo sido furtado material informático, disse fonte da Secretaria Regional da Saúde.



“Foi roubado um computador da sala do provedor, um teclado, uma ‘pen’ e arrombado um armário, bem como remexidas gavetas”, adiantou a mesma fonte, referindo que as autoridades policiais estiveram no local “a recolher elementos de prova para investigar o caso”. O provedor do Utente da Saúde é um órgão da Região Autónoma dos Açores criado em 2010 para garantir aos utentes do Serviço Regional de Saúde uma entidade “idónea e isenta” ao qual podem apresentar reclamações, sugestões e pedidos de informação. Atualmente, a provedoria tem apenas ao serviço uma funcionária administrativa, dado que o primeiro e único provedor, Armando Anahory, morreu no ano passado, não tendo ainda o Governo Regional nomeado um substituto para o cargo. Fonte da Secretaria Regional da Saúde esclareceu ainda que o assalto terá ocorrido no último fim de semana ou na segunda-feira. O gabinete do provedor está localizado num edifício inaugurado em 2016, com vigilância privada permanente e com câmaras de videovigilância. Para já, a Unidade de Saúde da ilha de São Miguel, também sediada no mesmo edifício, só pondera reforçar as medidas de segurança caso ocorram novas situações semelhantes, dado que “esta foi a primeira vez”, assegurou a mesma fonte. O provedor do Utente da Saúde tem por missão elaborar recomendações, sugestões ou pareceres dirigidos às entidades responsáveis pela área da Saúde na região e responder às reclamações dos utentes no sentido de os informar dos seus direitos e deveres.