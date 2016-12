Arquipélago apresenta documentário "Fogo no Mar"

O Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, em parceria com a AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores, acolhe sábado, 17 de dezembro, pelas 17h30, a exibição do documentário "Fogo no Mar", de Gianfranco Rosi.



O evento visa assinalar o Dia Internacional das Migrações/Migrantes, que se celebra a 18 de dezembro, e pretende contribuir para reforçar o debate e a consciencialização da sociedade açoriana sobre o drama dos refugiados.

Depois da exibição deste documento, terá lugar um debate sobre a crise dos refugiados, que contará com a participação do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, Rui Bettencourt, e da especialista em Ciências Sociais, Gilberta Rocha.

O documentário "Fogo no Mar" transformou-se num testemunho em forma de filme sobre a realidade de Lampedusa, que se encontra no centro da crise de refugiados que tentam chegar à Europa.

Além de testemunhar o resgate diário de milhares de refugiados que chegam em barcos improvisados, este trabalho acompanha as rotinas dos habitantes daquela ilha italiana.

Este documentário foi selecionado para integrar a Competição Oficial do Festival de Cinema de Berlim, tendo conquistado o Urso de Ouro neste certame, além de ter sido também distinguido com o Prémio do Júri Ecuménico, o Prémio da Amnistia Internacional e o Prémio do jornal Berliner Morgenpost.

A exibição deste filme, para maiores de 12 anos, terá lugar na 'Blackbox' do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, com um custo de dois euros.