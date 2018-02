Apelos ao diálogo e "compreensão recíproca" também se aplicam ao desporto

“Tudo o que for trabalhar por um ambiente, pelo qual tenho trabalhado ao longo destes anos, de `descrispação´, de entendimento, de diálogo, de tolerância e compreensão recíproca, é bom”, disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas após instado a comentar os confrontos entre adeptos antes de um jogo de futebol em Guimarães, no domingo, e as posições assumidas pelo presidente do Sporting, que pediu no sábado aos adeptos que não comprem mais jornais e boicotem a comunicação social.

Frisando que não faria “comentários específicos” sobre aquelas matérias, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: “Isto aplica-se à política, aplica-se à economia, aplica-se à sociedade, aplica-se a todos os domínios, e portanto também se aplica ao desporto”.

No sábado, vários sócios do Sporting tentaram agredir alguns jornalistas à saída da Assembleia Geral (AG) realizada no Pavilhão João Rocha, Lisboa, momentos depois de o presidente Bruno de Carvalho ter pedido um boicote dos adeptos à comunicação social.

O Presidente da República falava aos jornalistas à saída da cerimónia de atribuição do grau de doutor "honoris causa" ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que decorreu na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa.