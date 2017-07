Ana da Cunha é a nova Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas

Ana Rêgo-Costa Amorim da Cunha é nova Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas do XII Governo dos Açores, liderado por Vasco Cordeiro, anunciou o exeutivo regional.



Ana Cunha é licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, na especialidade de Ciências Jurídicas, e exerce, desde 1997, advocacia.

Possui formação complementar nas áreas da contratação pública, quer no âmbito de empreitadas públicas, quer no âmbito de aquisições públicas, e ainda nas áreas relativas ao Direito do Trabalho e ao Direito Administrativo.

Para além da sua experiência no âmbito do setor privado, Ana Cunha tem ainda experiência na área pública, tendo colaborado com diversas entidades do Setor Público, nomeadamente na área dos Transportes, Planeamento e Ambiente, entre outras.

A tomada de posse de Ana Cunha como Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas ocorrerá, nos termos estatutários, perante a Assembleia Legislativa da Região, na sessão plenária que se inicia terça-feira, 11 de julho.