Álvaro Monjardino em reflexão sobre EUA e Ásia no IAC

O Instituto Açoriano de Cultura (IAC), localizado em Angra do Heroísmo, vai voltar a dar lugar a mais um Grémio das 9 , desta vez contando com a participação de Álvaro Monjardino que “A ocidentalização da Ásia e o declínio dos Estados Unidos da América".

Segundo uma nota de imprensa do IAC, a iniciativa "pretende ser não só um momento de partilha de leituras e de conversas sobre autores ou de lançamento de livros, mas também, a propósito dos livros, um momento de reflexão centrado na discussão de grandes ideias que perpassaram a História da humanidade".

Álvaro Pereira da Silva Leal Monjardino, sinaliza a mesma nota informativa, nasceu na freguesia da Conceição, em Angra do Heroísmo. Advogado de profissão, foi deputado na Assembleia da República, antes do 25 de abril de 1974, e, depois, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores onde exerceu o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Além disso, distinguiu-se como historiador e estudioso de matérias jurídicas, tendo publicado vários escritos e presidido, entre 1984-1999, ao Instituto Histórico da Ilha Terceira.



Foi ainda "um dos principais obreiros do processo que levou à classificação do centro histórico da cidade de Angra do Heroísmo como Património da Humanidade na lista da UNESCo" e diretor do diário A União, nota ainda o IAC.