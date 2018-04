Açoriano Oriental com 183 anos coloca os 'Açores à prova do futuro'

Na edição especial do aniversário do jornal, equacionam-se possíveis caminhos para uns 'Açores à prova do futuro', com o desenvolvimento sustentável a assumir-se como a estratégia premente e inultrapassável para esse fim.

No mais antigo jornal português, há mãos à obra para levar de vencida a volatilidade do período antropocénico e, portanto, para "encontrar um espaço seguro em que a humanidade possa continuar a operar", como escreveu Joana Borges Coutinho, coordenadora do suplemento que pode ser lido no Açoriano Oriental.

Leia-o e não deixe de se informar sobre os temas que marcam a atualidade nos Açores, precisamente 183 anos depois de Manuel António de Vasconcelos se ter decidido a fundar o jornal.