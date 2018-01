16 grupos vão cantar às estrelas na Vila Franca do Campo

16 grupos, com um total a rondar os 600 cantadores, vão participar nesta edição dos 'Cantares às Estrelas' da Vila Franca do Campo, no próximo sábado, a partir das 20 horas.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas edições, os grupos participantes vão cantar inicialmente na escadaria do edifício municipal, para, seguidamente, percorrerem várias ruas do Concelho até à Praça “Bento de Góis”, animando estas mesmas artérias com cânticos populares.



Um nota informativa municipal especifica que bão participar os seguintes grupos e instituições: CATL “Os Cordeirinhos” de Vila Franca do Campo”, Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, Grupo Musical Filhos da Terra (da Ribeira Chã), Casa do Povo da Maia, Grupo de Cantares da Lombinha da Maia, Escola Profissional de Vila Franca do Campo, Coro de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Universidade Sénior de Ponta Delgada, Grupo de Cantares Pauense, Grupo de Cantares de Santa Bárbara (Ribeira Grande), Grupo de Cantares Madre Teresa da Ribeira Seca (Ribeira Grande), Grupo de Folclore de Ponta Garça, Grupo de Cantares de São Pedro, Grupo de Cantares e Violas de Água D’Alto, Grupo de Teatro Tagarete: Palmo e Letras e, ainda, o Grupo de Serenatas Vozes da Vila.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.