Vasco Cordeiro inicia visita ao Brasil com convite a governador de Santa Catarina

O presidente do Governo dos Açores iniciou esta quarta-feira uma visita oficial de cinco dias ao Brasil com um convite ao governador do Estado de Santa Catarina para visitar o arquipélago e dar "nova vida" à ligação entre as regiões.

"Esta ideia de podermos trazer nova vida a essa ligação, inovar nessa ligação, virá-la para o futuro e não apenas para lembrar este passado comum, pode ser uma boa via a explorar no futuro", vincou Vasco Cordeiro, falando aos jornalistas após um encontro de cerca de 30 minutos com o governador Eduardo Pinho Moreira.

O governador, que convidou Vasco Cordeiro a deslocar-se ao Brasil e a Santa Catarina, recebeu o chefe do executivo açoriano no Centro Administrativo do Governo, na cidade de Florianópolis.

Na ocasião, quer Eduardo Pinho Moreira quer Vasco Cordeiro foram questionados sobre a eventual entrada em cena de ligações aéreas entre as duas regiões, nomeadamente em regime de 'charter': "Tudo o que possa contribuir para o crescimento do turismo dos Açores é bem-vindo", assinalou o presidente do Governo dos Açores.

O governador de Santa Catarina, por seu turno, assinalou que a região "está na luta" por ligações aéreas com a Europa.

"Os Açores seriam um grande desafio e uma grande alegria", vincou Eduardo Pinho Moreira, falando cerca das 12:00 de Florianópolis, menos quatro horas do que em Lisboa.

Aquela que é a primeira deslocação de Vasco Cordeiro ao Brasil enquanto presidente do executivo açoriano decorre na sequência da declaração de 2018 como "Ano dos Açores em Santa Catarina", onde, entre 1748 e 1754, desembarcaram os primeiros emigrantes da região autónoma.

No primeiro dia da visita oficial, o chefe do executivo encontra-se ainda com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Aldo Schneider.

Ainda em Santa Catarina, Vasco Cordeiro visita a Feira Catarinense do Livro, que inclui um 'stand' dos Açores, assim como a exposição “Antero de Quental e Vitorino Nemésio: Verbos Vivos da Cultura Açoriana”, uma iniciativa do Governo dos Açores que estará patente na Galeria de Arte do Mercado Público daquela cidade brasileira.

Na quinta-feira, além de um encontro com o prefeito de Florianópolis, Gean Marques Loureiro, o presidente do Governo Regional dos Açores preside à cerimónia de abertura do congresso “270 Anos de Presença Açoriana em Santa Catarina: Mar, História, Património, Literatura e Identidade”.

Organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e Academia Catarinense de Letras, este congresso conta com o apoio do Governo dos Açores, da Fundação Catarinense de Cultura, da Associação Catarinense de Imprensa/Casa do Jornalista, da Prefeitura de Florianópolis e das Universidades dos Açores e de Salamanca.

A deslocação oficial incluirá ainda, nos dias seguintes, passagem pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o socialista terá encontros com as comunidades naquelas cidades e presidirá ao lançamento do livro “Uma Página sobre Vitorino Nemésio”, que vai decorrer na Casa dos Açores do Rio Janeiro.

A convite de Vasco Cordeiro, a comitiva que viaja ao Brasil integra ainda os presidentes das Câmaras Municipais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória - cidades geminadas com Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina -, bem como alguns deputados da comissão de Política Geral do parlamento açoriano.

O Brasil constituiu o destino da primeira vaga sistemática de emigração açoriana a partir do século XVIII, nomeadamente para o sul do país.

Após este período verificou-se um grande fluxo migratório, em finais do século XIX e no início e primeira metade do século XX, em concreto para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.